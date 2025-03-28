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Регион
28 марта, 10:44

«Дорого обойдётся»: Зеленскому предрекли неприятности после встречи с Макроном

«Взгляд»: Встреча с Макроном стала саморазоблачением для Зеленского

Зеленский и Макрон. Фото © ТАСС / AP / YOAN VALAT / POOL

Зеленский и Макрон. Фото © ТАСС / AP / YOAN VALAT / POOL

Визит Зеленского к президенту Франции Эмманюэлю Макрону оказался для лидера киевского режима своего рода саморазоблачением. Об этом сообщает издание «Взгляд», указывая на негативные последствия этой встречи.

По информации издания, во время своего пребывания в Париже Зеленский выглядел уверенно, однако его высказывания теперь могут дорого обойтись Украине. Журналисты подчёркивают, что счёт за эти слова поступит не только из Москвы, но и из Вашингтона.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждалась возможность отправки военного контингента из Франции и Великобритании на территорию Украины, хотя реализация этого плана представляется маловероятной, подчёркивает автор.

Также в материале упоминается, что к приезду Зеленского Эйфелева башня была подсвечена в цветах украинского флага. Однако как часто бывает с Францией и всегда с Макроном, внешняя пышность скрывает недостаток содержания, заключает издание.

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Ранее Макрон объявил о предстоящем визите французско-британской военной делегации в Киев. Группа должна разработать подход к подготовке военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на будущее. Принятые решения определят, как будет выглядеть украинская армия в дальнейшем.

Александра Мышляева
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