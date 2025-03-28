«Дорого обойдётся»: Зеленскому предрекли неприятности после встречи с Макроном
«Взгляд»: Встреча с Макроном стала саморазоблачением для Зеленского
Зеленский и Макрон. Фото © ТАСС / AP / YOAN VALAT / POOL
Визит Зеленского к президенту Франции Эмманюэлю Макрону оказался для лидера киевского режима своего рода саморазоблачением. Об этом сообщает издание «Взгляд», указывая на негативные последствия этой встречи.
По информации издания, во время своего пребывания в Париже Зеленский выглядел уверенно, однако его высказывания теперь могут дорого обойтись Украине. Журналисты подчёркивают, что счёт за эти слова поступит не только из Москвы, но и из Вашингтона.
Кроме того, в ходе переговоров обсуждалась возможность отправки военного контингента из Франции и Великобритании на территорию Украины, хотя реализация этого плана представляется маловероятной, подчёркивает автор.
Также в материале упоминается, что к приезду Зеленского Эйфелева башня была подсвечена в цветах украинского флага. Однако как часто бывает с Францией и всегда с Макроном, внешняя пышность скрывает недостаток содержания, заключает издание.
Ранее Макрон объявил о предстоящем визите французско-британской военной делегации в Киев. Группа должна разработать подход к подготовке военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) на будущее. Принятые решения определят, как будет выглядеть украинская армия в дальнейшем.