Визит Зеленского к президенту Франции Эмманюэлю Макрону оказался для лидера киевского режима своего рода саморазоблачением. Об этом сообщает издание «Взгляд», указывая на негативные последствия этой встречи.

По информации издания, во время своего пребывания в Париже Зеленский выглядел уверенно, однако его высказывания теперь могут дорого обойтись Украине. Журналисты подчёркивают, что счёт за эти слова поступит не только из Москвы, но и из Вашингтона.

Кроме того, в ходе переговоров обсуждалась возможность отправки военного контингента из Франции и Великобритании на территорию Украины, хотя реализация этого плана представляется маловероятной, подчёркивает автор.

Также в материале упоминается, что к приезду Зеленского Эйфелева башня была подсвечена в цветах украинского флага. Однако как часто бывает с Францией и всегда с Макроном, внешняя пышность скрывает недостаток содержания, заключает издание.