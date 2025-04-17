В США усомнились, что «миротворцы» НАТО в конце концов появятся на Украине

Миротворческие силы НАТО вряд ли будут размещены на территории Украины, поскольку президент России Владимир Путин не одобрит такого шага, а сам альянс не располагает необходимыми ресурсами и силами для развертывания. Об этом сообщает американское издание The Hill.

Как подчеркивается в статье, размещение контингента НАТО на Украине противоречит интересам безопасности России, и именно расширение альянса стало одной из причин начала специальной военной операции. Кроме того, даже при гипотетическом согласии Москвы, у НАТО в ближайшее время не найдётся необходимого числа военных — около 30 тысяч человек — в дополнение к уже задействованным силам на восточных рубежах блока.

«Несмотря на то что НАТО является одной из самых организованных и опытных структур, способных координировать столь масштабную миротворческую миссию, при текущих условиях это практически невозможно», — отмечают журналисты.