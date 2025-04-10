Зеленский отправил Западу «список желаний» по переброске войск на Украину

Украина предоставила западным странам перечень запросов, касающихся возможного размещения миротворческих сил на своей территории. О передаче Киевом «списка желаний» сообщает издание Politico.

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что около десяти государств рассматривают возможность направить военных на территорию Незалежной. По его словам, Киев имеет собственное видение относительно формата и задач такой миссии.