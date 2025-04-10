Зеленский отправил Западу «список желаний» по переброске войск на Украину
Politico: Украина передала Западу «список желаний» по размещению миротворцев
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Украина предоставила западным странам перечень запросов, касающихся возможного размещения миротворческих сил на своей территории. О передаче Киевом «списка желаний» сообщает издание Politico.
Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что около десяти государств рассматривают возможность направить военных на территорию Незалежной. По его словам, Киев имеет собственное видение относительно формата и задач такой миссии.
Издание Politico отмечает, что консультации Украины с другими странами направлены на уточнение деталей миротворческой миссии, которая, как утверждается, призвана предотвратить возобновление российской агрессии.
Ранее в Польше заявили о готовности как минимум 30 стран присоединиться к усилиям по поддержанию мира в Украине после достижения соответствующего соглашения. По мнению представителей страны, обеспечение стабильного мира является «слишком большой» задачей для Евросоюза в одиночку, и для успешной реализации следует привлечь военные ресурсы НАТО. Однако Варшава отказалась отправлять миротворцев на территорию Незалежной.