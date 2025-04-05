Переброска миротворцев НАТО на территорию Украины неприемлем для России, так как этот шаг не является миротворческой миссией, а представляет собой замаскированное присоединение страны к враждебному РФ военному альянсу НАТО. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Ввод так называемых миротворцев стран НАТО на Украину для нас неприемлем. Фактически это будет завуалированное вступление во враждебный нам альянс, чего Россия не допустит», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

По мнению Сальдо, подобное действие существенно увеличивает вероятность начала третьей мировой и ядерной войны. Губернатор подчеркнул, что киевский режим не выполняет обязательства по мораторию на удары по объектам энергетики. В связи с этим нельзя ожидать гарантий, что власти Украины будут соблюдать условия более масштабной сделки.