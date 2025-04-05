«Сбились с мирного курса»: Стубб обрушился с критикой на европейских лидеров из-за Украины
Стубб: Обсуждая отправку войск на Украину, Запад отклонился от мирного курса
Александер Стубб. Обложка © ТАСС / Hannah McKay
Западным странам прежде, чем решать, кто, когда и сколько солдат отправит на Украину, следует добиться завершения самого конфликта. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, отметив, что политики сбились с изначально намеченного пути. Его слова приводит газета Die Welt.
«Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса», — отметил финский политик.
По его словам, у союзников Украины остаётся множество других способ помочь стране, помимо обсуждения отправки солдат. При этом сама Финляндия вообще не задумывайте над такими мерами.
«Сначала достигается перемирие. Перемирие по-прежнему означает состояние войны и за ним нужно следить. Для этого есть различные технические возможности. Потом заключается мирное соглашение, за которым следует обеспечение мира», — констатировал финский президент.
Украина сама должна заботиться о своей безопасности с помощью своей армии, а гарантии должны предоставить ей США, пообещав немедленно принять Киев в НАТО в случае, если конфликт возобновится. Это единственная возможность достигнуть прочного и справедливого мира, считает Стубб.
После череды воинственных высказываний пребывающий в милитаристском угаре Стубб опомнился и начал призывать Францию и Великобританию к началу диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Даже своим гражданам он посоветовал морально готовиться к восстановлению отношений с Россией. Но пусть это не вводит вас в заблуждение, ведь всего пару недель назад он требовал превратить Украину машину для ведения войны. В самой Финляндии его считают очень опасным для всей Европы политиком, а в РФ уверены, что он пытается вовлечь в противостояние США.