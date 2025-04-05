«Сбились с мирного курса»: Стубб обрушился с критикой на европейских лидеров из-за Украины

Западным странам прежде, чем решать, кто, когда и сколько солдат отправит на Украину, следует добиться завершения самого конфликта. Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, отметив, что политики сбились с изначально намеченного пути. Его слова приводит газета Die Welt.

«Эта тема превратилась в символическую дискуссию, которая совершенно отклонилась от курса», — отметил финский политик.

По его словам, у союзников Украины остаётся множество других способ помочь стране, помимо обсуждения отправки солдат. При этом сама Финляндия вообще не задумывайте над такими мерами.

«Сначала достигается перемирие. Перемирие по-прежнему означает состояние войны и за ним нужно следить. Для этого есть различные технические возможности. Потом заключается мирное соглашение, за которым следует обеспечение мира», — констатировал финский президент.