Президент Финляндии хочет вооружить Украину «до зубов»
Президент Финляндии Стубб заявил о необходимости вооружить Украину «до зубов»
Президент Финляндии Александр Стубб (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) после совместной пресс-конференции. Обложка © AP/TASS/ Heikki Saukkomaa
Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Украину следуют «максимально милитаризовать», и в этой ей должны помочь партнёры. Заявление прозвучало в интервью изданию Politico. Ключевым элементом стратегии сдерживания, по мнению Стубба, должна стать полная военная подготовка страны.
«Нужна милитаризация Украины до зубов», — считает политик.
Ранее Стубб вспомнил о войне между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах. По её итогам Советское правительство отобрало у противника около 10% территорий. Стубб заявил, что Украина не должна повторить такую судьбу.