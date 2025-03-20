Президент Финляндии хочет вооружить Украину «до зубов»

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Украину следуют «максимально милитаризовать», и в этой ей должны помочь партнёры. Заявление прозвучало в интервью изданию Politico . Ключевым элементом стратегии сдерживания, по мнению Стубба, должна стать полная военная подготовка страны.

Ранее Стубб вспомнил о войне между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах. По её итогам Советское правительство отобрало у противника около 10% территорий. Стубб заявил, что Украина не должна повторить такую судьбу.