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Регион
19 марта, 13:56

Стубб вспомнил итоги советско-финской войны, после которой часть территорий ушла СССР

Президент Стубб: Украина не должна повторить судьбу Финляндии после войны с СССР

Президент Финляндии Александр Стубб вспомнил о войне между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах. По её итогам Советское правительство отобрало у противника около 10% территорий. Стубб заявил, что Украина не должна повторить такую судьбу.

«Мы потеряли суверенитет в принятии решений и 10% нашей территории, где родились оба моих деда и отец. Так что, если вопрос в том, должна ли Украина попасть в такое положение, мой ответ – никак нет», — заявил Стубб на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

По итогам советско-финляндской войны 1939-1940 годов, известной также как Зимняя война, Финляндия потеряла значительные территории. В результате Московского мирного договора, подписанного 12 марта 1940 года, Финляндия передала Советскому Союзу Карельский перешеек, район на северо-востоке Финляндии Суоярви, часть Ладожского озера, а также некоторые районы в северной части страны.

Ранее Сутбб заявлял, что пока не готов говорить об отправке миротворцев на Украину. Однако при необходимости он готов совершить конкретные шаги на благо перемирия и мирного процесса. Он также отметил, что Финляндия имеет общую границу с Россией длиной 1340 км.

«‎Сумасшедшему» Стуббу отказали в способности управлять Финляндией после слов о Путине
«‎Сумасшедшему» Стуббу отказали в способности управлять Финляндией после слов о Путине
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ТАСС / IMAGO/Lehtikuva

Полина Никифорова
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