«Сумасшедшему» Стуббу отказали в способности управлять Финляндией после слов о Путине
Профессор Малинен раскритиковал президента Финляндии Стубба за заявление о Путине
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото © ТАСС / АР / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб недостоин доверия после высказываний о неготовности российского лидера Владимира Путина заключить мир с Украиной. В этом уверен профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, назвавший лидера страны сумасшедшим.
«Я до сих пор не могу поверить, что финны позволили этому сумасшедшему <...> управлять нашей страной», — раскритиковал Малинен главу государства в соцсети X после его слов о Путине.
Профессор при этом признал, что реальных вариантов вместо Стубба на роль президента не было – все кандидаты выступали за войну. Малинен отметил, что такой расклад является совершенно неслыханным для Финляндии.
Отметился Стубб резкими высказываниями не только о Путине. Ранее финский президент сравнил Владимира Зеленского и Дональда Трампа с супружеской парой после перепалки в Белом доме 28 февраля. Тогда президент США «вышвырнул» гостя из Киева, почувствовав неуважение. Сделку по редкоземельным металлам они подписывать не стали. Сразу после скандала Зеленский заявил, что не намерен обсуждать произошедшее. А спустя более недели он публично извинился перед Трампом.