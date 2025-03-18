«‎Сумасшедшему» Стуббу отказали в способности управлять Финляндией после слов о Путине

Президент Финляндии Александр Стубб недостоин доверия после высказываний о неготовности российского лидера Владимира Путина заключить мир с Украиной. В этом уверен профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, назвавший лидера страны сумасшедшим.

«Я до сих пор не могу поверить, что финны позволили этому сумасшедшему <...> управлять нашей страной», — раскритиковал Малинен главу государства в соцсети X после его слов о Путине.