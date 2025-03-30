В России раскрыли людоедские планы президента Финляндии по втягиванию США в войну
Постпред РФ Ульянов: Стубб мечтает о том, чтобы вовлечь США в войну на Украине
Президент Финляндии Александер Стубб хотел бы, чтоб за защиту Украины отвечали США, а не Европа или сам Киев. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Финский лидер считает, что прежде всего безопасность Украины должна волновать Европу, но если та не потянет аппетиты Киева, то в дело должны включиться США. По словам Ульянова, Стубб не хочет в этом вопросе полагаться на украинскую армию или европейцев, а самым благоприятным исходом для него будет вовлечение Соединённых Штатов в этот конфликт.
«Его мечта (Стубба) — хоть как-то вовлечь США в конфликтную ситуацию», — написал постпред РФ.
Ульянов подчеркнул, что все эти воинственные кличи и призывы к эскалации доносятся из страны под названием Финляндия, которая ещё недавно пожинала вкуснейшие плоды своего нейтрального статуса.
«В военном угаре натовские новички-неофиты опережают многих старожилов Североатлантического альянса», — дополнил он свой текст.
Александер Стубб наряду с главой МИД ФРГ Бербок и президентом Франции Макроном является, пожалуй, самым кровожадным политиком из НАТО. Практически всё, что он говорит, — это призывы к продолжению боевых действий. В Финляндии считают, что за его широкой улыбкой и большими светлыми глазами скрывается очень опасный для всей Европы политик. Ранее он заявил, что Украину нужно сделать машиной для ведения войны. Интересно, как относятся к таким его планам сами украинцы.
ТАСС/IMAGO/Heikki Saukkomaa