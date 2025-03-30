Президент Финляндии Александер Стубб хотел бы, чтоб за защиту Украины отвечали США, а не Европа или сам Киев. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Финский лидер считает, что прежде всего безопасность Украины должна волновать Европу, но если та не потянет аппетиты Киева, то в дело должны включиться США. По словам Ульянова, Стубб не хочет в этом вопросе полагаться на украинскую армию или европейцев, а самым благоприятным исходом для него будет вовлечение Соединённых Штатов в этот конфликт.

«Его мечта (Стубба) — хоть как-то вовлечь США в конфликтную ситуацию», — написал постпред РФ.

Ульянов подчеркнул, что все эти воинственные кличи и призывы к эскалации доносятся из страны под названием Финляндия, которая ещё недавно пожинала вкуснейшие плоды своего нейтрального статуса.

«В военном угаре натовские новички-неофиты опережают многих старожилов Североатлантического альянса», — дополнил он свой текст.