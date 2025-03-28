«Этот человек опасен»: Финский профессор рассказал, кого на самом деле должна бояться Европа
Профессор Малинен заявил об опасности президента Финляндии для всей Европы
Заявление президента Финляндии Александра Стубба о безальтернативности силового подхода в отношении России встревожило профессора Хельсинского университета Туомаса Малинена. По словам политолога, агрессивная риторика главы скандинавского государства должна насторожить европейцев.
«Этот человек опасен для Финляндии и для всей Европы», — написал профессор в соцсетях.
Напомним, что в марте Стубб призвал «милитаризовать Украину до зубов», чтобы добиться «победы» над Россией на поле боя. На слова финского лидера отреагировали в Госдуме. Там считают, что у президента могла взыграть «кровь предков, требующая уничтожить славян».