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Регион
28 марта, 05:31

«Этот человек опасен»: Финский профессор рассказал, кого на самом деле должна бояться Европа

Профессор Малинен заявил об опасности президента Финляндии для всей Европы

Заявление президента Финляндии Александра Стубба о безальтернативности силового подхода в отношении России встревожило профессора Хельсинского университета Туомаса Малинена. По словам политолога, агрессивная риторика главы скандинавского государства должна насторожить европейцев.

«Этот человек опасен для Финляндии и для всей Европы», — написал профессор в соцсетях.

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Напомним, что в марте Стубб призвал «милитаризовать Украину до зубов», чтобы добиться «победы» над Россией на поле боя. На слова финского лидера отреагировали в Госдуме. Там считают, что у президента могла взыграть «кровь предков, требующая уничтожить славян».

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Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization

Антон Голыбин
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