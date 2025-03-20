«Взыграла кровь предков»: Стуббу припомнили нацистские корни после слов об Украине
Депутат Толмачёв: Стубб подтвердил желание ЕС воевать до последнего украинца
Европейские «ястребы» раз за разом подтверждают намерение биться до последнего украинца. Президент Финляндии Стубб, призывающий вооружить Украину «до зубов», либо не понимает, что длящийся разрыв с Россией угрожает финской экономике, либо сознательно играет на антироссийских настроениях, набирая политические очки, считает депутат Госдумы Александр Толмачёв.
Людоедство Стубба в том, что продолжение вооружения Украины будет оплачено жизнями украинцев, а этого политик не понимать не может.
Депутат Госдумы Александр Толмачёв.
«Напомню, что финны, существованием своего независимого государства обязанные России, участвовали в блокаде Ленинграда, атаковали Мурманск на стороне нацистов. Возможно, у Стубба взыграла кровь предков, требующая любой ценой уничтожать славян», — заключил депутат в беседе с Life.ru.
Напомним, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украине необходимо «в максимально возможной степени укрепить свои вооружённые силы» и в этом должны оказать поддержку партнёры. Он считает, что основой стратегии сдерживания должна стать полная военная подготовка страны.
ТАСС / IMAGO / Heikki Saukkomaa