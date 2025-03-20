Европейские «ястребы» раз за разом подтверждают намерение биться до последнего украинца. Президент Финляндии Стубб, призывающий вооружить Украину «до зубов», либо не понимает, что длящийся разрыв с Россией угрожает финской экономике, либо сознательно играет на антироссийских настроениях, набирая политические очки, считает депутат Госдумы Александр Толмачёв.

Людоедство Стубба в том, что продолжение вооружения Украины будет оплачено жизнями украинцев, а этого политик не понимать не может. Депутат Госдумы Александр Толмачёв.

«Напомню, что финны, существованием своего независимого государства обязанные России, участвовали в блокаде Ленинграда, атаковали Мурманск на стороне нацистов. Возможно, у Стубба взыграла кровь предков, требующая любой ценой уничтожать славян», — заключил депутат в беседе с Life.ru.