Трампу дали важный совет после призыва Стубба вооружить Украину «до зубов»

Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о России раскритиковал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он написал пост в соцсети Х, где прокомментировал слова главы государства о том, что Москва якобы не хочет мира в конфликте на Украине.