Трампу дали важный совет после призыва Стубба вооружить Украину «до зубов»
Профессор Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии о России
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS
Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о России раскритиковал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он написал пост в соцсети Х, где прокомментировал слова главы государства о том, что Москва якобы не хочет мира в конфликте на Украине.
«Наш президент на 100% находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне», — пишет эксперт.
Профессор обратился к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и главе Пентагона Питу Хегсету и призвал политиков учитывать это в общении со Стуббом.
Напомним, что недавно президент Финляндии назвал вооружением Украины до зубов единственным реальным решением для сдерживания Москвы. Он также вспомнил о войне между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах, по итогам которой Советское правительство отобрало у противника около 10% территорий. Стубб заявил, что Украина не должна повторить такую судьбу.