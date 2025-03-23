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23 марта, 10:10

Трампу дали важный совет после призыва Стубба вооружить Украину «до зубов»

Профессор Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии о России

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото © ТАСС / EPA / OLIVIER MATTHYS

Высказывания президента Финляндии Александра Стубба о России раскритиковал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Он написал пост в соцсети Х, где прокомментировал слова главы государства о том, что Москва якобы не хочет мира в конфликте на Украине.

«Наш президент на 100% находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне», — пишет эксперт.

Профессор обратился к президенту США Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и главе Пентагона Питу Хегсету и призвал политиков учитывать это в общении со Стуббом.

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Напомним, что недавно президент Финляндии назвал вооружением Украины до зубов единственным реальным решением для сдерживания Москвы. Он также вспомнил о войне между СССР и Финляндией в 1939-1940 годах, по итогам которой Советское правительство отобрало у противника около 10% территорий. Стубб заявил, что Украина не должна повторить такую судьбу.

Наталья Афонина
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