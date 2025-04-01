Президент Финляндии призвал граждан к моральной оттепели с Россией
Стубб заявил, что Финляндии нужно готовиться к восстановлению отношений с РФ
Президент Финляндии Александр Стубб. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / JASON ALDEN
Финляндии нужно «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией. С таким призывом выступил президент страны Александр Стубб.
«В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений», — подчеркнул политик в беседе с журналистами.
Стубб дополнил, что всё будет зависеть от прекращения украинского конфликта и от того, как будет вестись обсуждение о восстановлении отношений. По его словам, пока конкретные сроки установить сложно.
А ранее Life.ru писал, что в Финляндии призвали российские войска поскорее разгромить ВСУ. Однако, несмотря на данную «просьбу» президент страны Александр Стубб заявил о необходимости вооружить Украину «до зубов». По его словам, ключевым элементом стратегии сдерживания должна стать полная военная подготовка Незалежной.