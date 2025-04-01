Президент Финляндии призвал граждан к моральной оттепели с Россией

Финляндии нужно «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией. С таким призывом выступил президент страны Александр Стубб.

«В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений», — подчеркнул политик в беседе с журналистами.

Стубб дополнил, что всё будет зависеть от прекращения украинского конфликта и от того, как будет вестись обсуждение о восстановлении отношений. По его словам, пока конкретные сроки установить сложно.