Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что бойцам Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) нужно быстрее разгромить украинскую армию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Что ж, тогда России нужно поскорее разгромить ВСУ. Уважаемый Дональд Трамп, у вас от нуля до очень малого количества рычагов влияния. Не переигрывайте», — высказался Малинен.