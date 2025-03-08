В Финляндии призвали российские войска поскорее разгромить ВСУ
Финский профессор Малинен: России нужно поскорее разгромить ВСУ
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что бойцам Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ) нужно быстрее разгромить украинскую армию. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.
«Что ж, тогда России нужно поскорее разгромить ВСУ. Уважаемый Дональд Трамп, у вас от нуля до очень малого количества рычагов влияния. Не переигрывайте», — высказался Малинен.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп пригрозил России жёсткими санкциями из-за того, что Москва «разносит» Украину. Хозяин Белого дома считает, что это сможет приблизить прекращение огня в Киеве. Тем временем в Госдуме призвали республиканца отказаться от переговоров с позиции силы. Там отметили, что РФ всегда открыта для честного и справедливого диалога.
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