СМИ: Макрон станет ключевой европейской фигурой на переговорах по Украине
Telegraph: Макрон будет готов вести переговоры с Россией от лица всей Европы
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Президент Франции Эмманюэль Макрон может стать ключевой фигурой в потенциальных переговорах между Европой и Россией по урегулированию украинского конфликта. Источники британского издания The Daily Telegraph в Елисейском дворце сообщают, что французский лидер готов взять на себя эту миссию, но лишь «когда наступит подходящий момент».
Инициатива исходит от участников так называемой «коалиции желающих», которые обращают внимание на уникальный опыт Макрона в диалоге с Владимиром Путиным. В отличие от французского президента, британский премьер-министр Кир Стармер, по имеющейся информации, не планирует участвовать в подобных переговорах.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказывал мнение, что диалог с российским руководством должны вести именно ведущие европейские державы — Франция или Великобритания. По его словам, главы государств уже начали обсуждение, когда им связаться с президентом РФ.