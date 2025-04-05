СМИ: Макрон станет ключевой европейской фигурой на переговорах по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон может стать ключевой фигурой в потенциальных переговорах между Европой и Россией по урегулированию украинского конфликта. Источники британского издания The Daily Telegraph в Елисейском дворце сообщают, что французский лидер готов взять на себя эту миссию, но лишь «когда наступит подходящий момент».