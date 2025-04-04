«Метит территорию»: Парфюм Макрона сшибает с ног всех, кто бывал в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон использует одеколон в таких количествах, что его помощники могут заранее «ощутить» его приближение, сообщает The Telegraph. В книге «Трагедии Елисейского дворца», написанной журналистом Le Parisien Оливье Бомоном, говорится, что Макрон обновляет свой аромат в любое время суток.

«Неподготовленные гости могут столкнуться с цветочно-мускусным запахом, который одновременно изыскан и мощен. Это сигнализирует о присутствии президента в здании», — отмечается в книге, цитату из которой приводят наши коллеги из «ИноСМИ».

Любопытно, что этот приём Макрон позаимствовал у Людовика XIV. Как монарх, вошедший в историю под именем «король-солнце», использовал свои духи в качестве символа власти в галереях Версаля, так и Макрон применяет аромат как выражение своей власти в Елисейском дворце. Один из его бывших помощников сравнивает это с «демонстрацией власти», подобно тому, как животные метят свою территорию.

«Аромат действует мгновенно. Он как бы говорит: «Осторожно, я иду!». Запах настолько силён, что даже появилась шутка: «Здесь пахнет президентом», — добавляет бывший помощник.

Sauvage — самый популярный аромат в мире и ассоциируется с Джонни Деппом, который с 2015 года является лицом этого парфюма. Флакон этой парфюмерной воды объемом 100 мл стоит около 104 фунтов стерлингов (примерно 11 тысяч рублей), и Макрон всегда держит один из них в своем столе.