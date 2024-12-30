Лукашенко раскрыл аромат, которому верен с первого дня президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, каким парфюмом пользуется вот уже три десятилетия. Название любимых духов он назвал в интервью телеканалу «Первый информационный» на полях предновогоднего саммита СНГ и ЕАЭС в России.

«Кстати, пользуюсь с первого дня своей жизни президентской Eternity», — отметил белорусский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистки.

Лукашенко не уточнил производителя духов. Согласно общедоступной информации, парфюм с таким названием выпускает только компания Calvin Klein. Eternity For Men, созданный знаменитым парфюмером Карлосом Бенаимом в 1990 году, принадлежит к группе фужерных ароматов. Он включает верхние ноты лаванды, лимона и мандарина, средние ноты шалфея, ягод можжевельника и базилика, а также базовые ноты сандала, мускуса и розового дерева.