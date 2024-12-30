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Регион
30 декабря, 01:46

Лукашенко раскрыл аромат, которому верен с первого дня президентства

Лукашенко признался, что уже 30 лет пользуется одним и тем же парфюмом Eternity

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился, каким парфюмом пользуется вот уже три десятилетия. Название любимых духов он назвал в интервью телеканалу «Первый информационный» на полях предновогоднего саммита СНГ и ЕАЭС в России.

«Кстати, пользуюсь с первого дня своей жизни президентской Eternity», — отметил белорусский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистки.

Лукашенко не уточнил производителя духов. Согласно общедоступной информации, парфюм с таким названием выпускает только компания Calvin Klein. Eternity For Men, созданный знаменитым парфюмером Карлосом Бенаимом в 1990 году, принадлежит к группе фужерных ароматов. Он включает верхние ноты лаванды, лимона и мандарина, средние ноты шалфея, ягод можжевельника и базилика, а также базовые ноты сандала, мускуса и розового дерева.

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А недавно Лукашенко посетил Новогодний бал, который прошёл в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости. Во время мероприятия белорусский лидер потанцевал с одной из молодых участниц.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Анатолий Цейко
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