Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского о покупке Украиной американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму $50 миллиардов. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники.

По информации газеты, украинский лидер предлагал финансировать сделку за счёт средств ЕС и замороженных российских активов. В пакет должны были войти сотни ракет (стоимость одной — €5,5 миллионов) и другие вооружения. Однако глава Белого дома, как утверждает автор, предпочёл бы продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным, чем зарабатывать на оружейных поставках.

В Киеве, по словам аналитика Bild Юлиана Репке, решение Вашингтона вызвало резкую критику. Местные наблюдатели расценили такой шаг как «фактическое поощрение дальнейшего кровопролития».