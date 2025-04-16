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Регион
16 апреля, 14:52

Трамп не хочет поставлять Зеленскому ЗРК Patriot даже за миллиарды долларов

Bild: Трамп отказался продать Зеленскому ЗРК Patriot на $50 миллиардов

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение Владимира Зеленского о покупке Украиной американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму $50 миллиардов. Об этом сообщает немецкое издание Bild, ссылаясь на источники.

По информации газеты, украинский лидер предлагал финансировать сделку за счёт средств ЕС и замороженных российских активов. В пакет должны были войти сотни ракет (стоимость одной — €5,5 миллионов) и другие вооружения. Однако глава Белого дома, как утверждает автор, предпочёл бы продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным, чем зарабатывать на оружейных поставках.

В Киеве, по словам аналитика Bild Юлиана Репке, решение Вашингтона вызвало резкую критику. Местные наблюдатели расценили такой шаг как «фактическое поощрение дальнейшего кровопролития».

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В западных СМИ считают, что американский президент не на шутку разъярён из-за действий Евросоюза и Владимира Зеленского. С точки зрения главы США европейцы не должны были оказывать киевскому лидеру поддержку после февральского скандала в Белом доме, а сам Зеленский испытывает терпение президента Штатов своими заявлениями о том, что мирное соглашение с Москвой — очень отдалённая перспектива.

Юрий Лысенко
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