Целью коварного плана Зеленского на 9 Мая оказался Трамп
Депутат Дубинский: Зеленский хочет не допустить поездки Трампа в Москву на 9 Мая
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin
Владимир Зеленский, приглашая европейских лидеров на празднование 9 Мая в Киев, пытается предотвратить возможный визит президента США Дональда Трампа в Россию. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по обвинению в госизмене.
«Приглашая на 9 мая в Киев «лидеров ЕС», Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, как не допустить поездки в Москву Трампа», — подчеркнул арестованный нардеп.
Дубинский также добавил, что недостаточно продуманные интервью главы киевского режима могут привести к противоположному результату.
Напомним, что Зеленский выступил против Парада Победы, который традиционно состоится в Москве 9 Мая. Он предложил европейским политикам посетить Киев в этот праздничный день, чтобы продемонстрировать свою дипломатическую силу. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас поддержала его идею и отметила, что Брюссель не одобряет такие поездки в Москву. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что, несмотря на давление, он всё же приедет в российскую столицу 9 Мая.