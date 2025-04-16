Целью коварного плана Зеленского на 9 Мая оказался Трамп

Владимир Зеленский, приглашая европейских лидеров на празднование 9 Мая в Киев, пытается предотвратить возможный визит президента США Дональда Трампа в Россию. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по обвинению в госизмене.

«Приглашая на 9 мая в Киев «лидеров ЕС», Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, как не допустить поездки в Москву Трампа», — подчеркнул арестованный нардеп.