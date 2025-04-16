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16 апреля, 13:18

Целью коварного плана Зеленского на 9 Мая оказался Трамп

Депутат Дубинский: Зеленский хочет не допустить поездки Трампа в Москву на 9 Мая

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / HMP-Berlin

Владимир Зеленский, приглашая европейских лидеров на празднование 9 Мая в Киев, пытается предотвратить возможный визит президента США Дональда Трампа в Россию. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по обвинению в госизмене.

«Приглашая на 9 мая в Киев «лидеров ЕС», Зеленский не столько хочет создать из себя противовес Путину, как не допустить поездки в Москву Трампа», — подчеркнул арестованный нардеп.

Дубинский также добавил, что недостаточно продуманные интервью главы киевского режима могут привести к противоположному результату.

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Напомним, что Зеленский выступил против Парада Победы, который традиционно состоится в Москве 9 Мая. Он предложил европейским политикам посетить Киев в этот праздничный день, чтобы продемонстрировать свою дипломатическую силу. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас поддержала его идею и отметила, что Брюссель не одобряет такие поездки в Москву. Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что, несмотря на давление, он всё же приедет в российскую столицу 9 Мая.

Наталья Афонина
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