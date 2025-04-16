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16 апреля, 11:36

Стало известно, какой поступок Зеленского вывел Трампа из себя

Politico: ЕС привёл Трампа в ярость, поддержав Зеленского

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Президент США Дональд Трамп был по-настоящему в ярости из-за поддержки, которую Евросоюз оказал Владимиру Зеленскому после февральского конфликта в Белом доме. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Трампа особенно возмутили заявления Зеленского о том, что до заключения мирного соглашения с Россией «ещё далеко». Некоторые чиновники полагают, что именно эти слова стали «спусковым механизмом», после которого Трамп всего через сутки распорядился прекратить военную помощь Украине.

Politico подчёркивает, что отношения между Трампом и Зеленским остаются крайне напряжёнными. В конце февраля, во время визита украинского лидера в Вашингтон для подписания соглашения о совместной разработке природных ресурсов Украины, Трамп подверг его резкой критике. Он требовал от Зеленского прекратить огонь и воздержаться от публичной критики в адрес российского президента Владимира Путина.

По словам вице-президента Джей-Ди Вэнса, Зеленский повёл себя как «неблагодарный сторонник демократов», когда начал оправдывать свои действия, обвинять Россию и даже предупреждать США о возможных последствиях конфликта, несмотря на разделяющий их океан. После этого украинской делегации было предложено покинуть Белый дом, а подписание соглашения так и не состоялось.

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К слову, в последнее время глава Белого дома проявляет всё меньше деликатности в отношении Владимира Зеленского. Так, накануне он отметил, что уровень компетенции киевского лидера вызывает у него серьёзные сомнения.

Марина Фещенко
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