Стало известно, какой поступок Зеленского вывел Трампа из себя

Президент США Дональд Трамп был по-настоящему в ярости из-за поддержки, которую Евросоюз оказал Владимиру Зеленскому после февральского конфликта в Белом доме. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Трампа особенно возмутили заявления Зеленского о том, что до заключения мирного соглашения с Россией «ещё далеко». Некоторые чиновники полагают, что именно эти слова стали «спусковым механизмом», после которого Трамп всего через сутки распорядился прекратить военную помощь Украине.

Politico подчёркивает, что отношения между Трампом и Зеленским остаются крайне напряжёнными. В конце февраля, во время визита украинского лидера в Вашингтон для подписания соглашения о совместной разработке природных ресурсов Украины, Трамп подверг его резкой критике. Он требовал от Зеленского прекратить огонь и воздержаться от публичной критики в адрес российского президента Владимира Путина.

По словам вице-президента Джей-Ди Вэнса, Зеленский повёл себя как «неблагодарный сторонник демократов», когда начал оправдывать свои действия, обвинять Россию и даже предупреждать США о возможных последствиях конфликта, несмотря на разделяющий их океан. После этого украинской делегации было предложено покинуть Белый дом, а подписание соглашения так и не состоялось.