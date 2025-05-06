Предупреждение об атаке БПЛА объявили в четырёх областях России
Украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. Сейчас предупреждение о воздушной тревоге действует в Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.
По данным SHOT, несколько взрывов уже прогремели на окраине Липецка в районе 23:30 мск. Перед этим звук пролëта нескольких БПЛА в сторону Липецка слышали жители Воловского района. Предварительно, над регионом уже сбито несколько воздушных целей, последствий на земле и пострадавших пока нет.
По данным мониторинговых каналов, также угроза атаки беспилотников сохраняется в Астраханской, Нижегородской, Тверской и Смоленской областях.
Ранее власти Подольска рассказали о последствиях падения обломков дронов ВСУ. Напомним, над городским округом было сбито четыре украинских беспилотника в ночь на 5 мая.
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