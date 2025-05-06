Предупреждение об атаке БПЛА объявили в четырёх областях России

Украинские беспилотники атаковали сразу несколько российских регионов. Сейчас предупреждение о воздушной тревоге действует в Липецкой, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях.

По данным SHOT, несколько взрывов уже прогремели на окраине Липецка в районе 23:30 мск. Перед этим звук пролëта нескольких БПЛА в сторону Липецка слышали жители Воловского района. Предварительно, над регионом уже сбито несколько воздушных целей, последствий на земле и пострадавших пока нет.