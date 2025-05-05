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Регион
5 мая, 19:06

Средства ПВО сбили 9 БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями

Беспилотник самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Беспилотник самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Системы ПВО сбили девять дронов ВСУ над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 20:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области», — сказано в публикации министерства.

Сразу две HIMARS ВСУ уничтожили в зоне СВО благодаря случайно пролетавшему рядом дрону
Сразу две HIMARS ВСУ уничтожили в зоне СВО благодаря случайно пролетавшему рядом дрону

Минувшей ночью силы российской противовоздушной обороны отразили групповую атаку беспилотников ВСУ. В МО РФ сообщили о 26 уничтоженных дронах противника.

Юрий Лысенко
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