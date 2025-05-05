Средства ПВО сбили 9 БПЛА ВСУ над Курской и Белгородской областями

Системы ПВО сбили девять дронов ВСУ над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 20:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Белгородской области», — сказано в публикации министерства.