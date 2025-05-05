Сразу две HIMARS ВСУ уничтожили в зоне СВО благодаря случайно пролетавшему рядом дрону

Российские войска уничтожили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Момент попал на видео, сообщает RG.ru.

Обнаружение целей произошло случайно: дрон, выполнявший свою задачу, зафиксировал пуски ракет. Дальнейшее наблюдение позволило выявить ещё одну пусковую установку. HIMARS отследили до ангара, после чего по их местоположению был нанесён ракетный удар.

«Спалили их случайно, дрон летел по своим делам, но заметил пуски. Решили посмотреть дальше, а там ещё одна пусковая стреляет», — говорится в сообщении.