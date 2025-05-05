Сразу две HIMARS ВСУ уничтожили в зоне СВО благодаря случайно пролетавшему рядом дрону
Появилось видео уничтожения двух РСЗО HIMARS ВСУ в Херсонской области
HIMARS. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Российские войска уничтожили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS ВСУ с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Момент попал на видео, сообщает RG.ru.
Обнаружение целей произошло случайно: дрон, выполнявший свою задачу, зафиксировал пуски ракет. Дальнейшее наблюдение позволило выявить ещё одну пусковую установку. HIMARS отследили до ангара, после чего по их местоположению был нанесён ракетный удар.
«Спалили их случайно, дрон летел по своим делам, но заметил пуски. Решили посмотреть дальше, а там ещё одна пусковая стреляет», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru сообщал, что российская армия разгромила бойцов элитного 425-го штурмового полка ВСУ «Скала». Изначально ВС РФ предложили противнику сдаться, но те пошли в отказ. В итоге наши парни прорвали оборону врага и ликвидировали всех украинских солдат.