«Скала» трупов: ВС РФ уничтожили бойцов элитного батальона ВСУ
Военкоры показали завал из тел бойцов украинского элитного батальона «Скала»
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Военные корреспонденты показали завал из тел убитых бойцов элитного 425-го штурмового полка ВС Украины «Скала». Кадры опубликовал ресурс, связанный с 74-й бригадой ВС РФ.
На них видно несколько трупов украинских военнослужащих, лежащих на разбитой в ходе штурма позиции. Российские воины предложили противнику сдаться, а услышав отказ, прорвали оборону врага и ликвидировали всех бойцов ВСУ.
«Боевики отказались сдаться и приняли бой. В итоге были полностью уничтожены, образовав собой «скалу» из трупов», — говорится в посте.
В прошлом году Life.ru показывал кадры допроса сдавшихся в плен служащих батальона «Скала». Бойцы рассказали много всего интересного: как их идеологически обрабатывали на утренних построениях, как еженедельно показывали фильмы про Степана Бандеру, а на мишенях на полигоне были надписи «Русня», «Дети Донбасса» и прочие. Кроме того, от них требовали равняться на «героев УПА». Также пленные признались в военных преступлениях против гражданских и собственных сослуживцев.