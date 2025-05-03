«Скала» трупов: ВС РФ уничтожили бойцов элитного батальона ВСУ

На них видно несколько трупов украинских военнослужащих, лежащих на разбитой в ходе штурма позиции. Российские воины предложили противнику сдаться, а услышав отказ, прорвали оборону врага и ликвидировали всех бойцов ВСУ.

В прошлом году Life.ru показывал кадры допроса сдавшихся в плен служащих батальона «Скала». Бойцы рассказали много всего интересного: как их идеологически обрабатывали на утренних построениях, как еженедельно показывали фильмы про Степана Бандеру, а на мишенях на полигоне были надписи «Русня», «Дети Донбасса» и прочие. Кроме того, от них требовали равняться на «героев УПА». Также пленные признались в военных преступлениях против гражданских и собственных сослуживцев.