Собянин сообщил о ликвидации шестого беспилотника, летевшего на Москву
Силы противовоздушной обороны сбили шестой беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.
Кроме того, план «Ковёр», который ранее был объявлен в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, распространился и на Шереметьево.
Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации пяти украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе, сейчас там работают экстренные службы.
Telegram / Минобороны России