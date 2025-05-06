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Регион
5 мая, 22:50

Собянин сообщил о ликвидации шестого беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили шестой беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Кроме того, план «Ковёр», который ранее был объявлен в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, распространился и на Шереметьево.

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Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации пяти украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Обломки одного из них упали на Каширском шоссе, сейчас там работают экстренные службы.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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