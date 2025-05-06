Собянин сообщил о ликвидации шестого беспилотника, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны сбили шестой беспилотник, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы России Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Кроме того, план «Ковёр», который ранее был объявлен в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковском, распространился и на Шереметьево.