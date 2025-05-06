В Калуге, Волгограде и Саратове временно приостановлена работа аэропортов

Введены временные ограничения на работу нескольких российских аэропортов в связи с угрозой воздушных атак. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В 01:14 по московскому времени ограничения коснулись аэропорта Калуга. Перед этим аналогичные меры были приняты в воздушных гаванях Волгограда и Саратова.