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5 мая, 22:52

В Калуге, Волгограде и Саратове временно приостановлена работа аэропортов

Введены временные ограничения на работу нескольких российских аэропортов в связи с угрозой воздушных атак. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

В 01:14 по московскому времени ограничения коснулись аэропорта Калуга. Перед этим аналогичные меры были приняты в воздушных гаванях Волгограда и Саратова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации шести украинских беспилотников, двигавшихся в сторону столицы. В связи с повышенной угрозой в четырёх основных московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево — был активирован специальный план «Ковёр».

Собянин: Обломки одного из сбитых БПЛА упали на Каширском шоссе
Собянин: Обломки одного из сбитых БПЛА упали на Каширском шоссе
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Артём Гапоненко
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