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6 мая, 02:00

Самолёт из Хабаровска не смог сесть в Южно-Сахалинске из-за лисы на полосе

Лиса помешала приземлиться самолёту. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leny Silina Helmig

Лиса помешала приземлиться самолёту. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leny Silina Helmig

Самолёт Airbus A319, следовавший из Хабаровска в Южно-Сахалинск, не смог успешно приземлиться с первой попытки. Этому помешала лисица, которая оказалась на взлётно-посадочной полосе.

«Сахалинской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства, включая вопросы транспортной безопасности»,сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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Экипаж принял повторную попытку приземлиться и она закончилась успешно.

Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в аэропорту Сочи, где самолёт авиакомпании «Азимут» сбил зайца. Зверёк неожиданно выбежал на взлётно-посадочную полосу под колёса Superjet-100, который выполнял рейс из Тель-Авива.

Лия Мурадьян
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