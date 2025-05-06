Самолёт из Хабаровска не смог сесть в Южно-Сахалинске из-за лисы на полосе
Лиса помешала приземлиться самолёту. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leny Silina Helmig
Самолёт Airbus A319, следовавший из Хабаровска в Южно-Сахалинск, не смог успешно приземлиться с первой попытки. Этому помешала лисица, которая оказалась на взлётно-посадочной полосе.
«Сахалинской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства, включая вопросы транспортной безопасности», — сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Экипаж принял повторную попытку приземлиться и она закончилась успешно.
Ранее Life.ru сообщал о похожем случае в аэропорту Сочи, где самолёт авиакомпании «Азимут» сбил зайца. Зверёк неожиданно выбежал на взлётно-посадочную полосу под колёса Superjet-100, который выполнял рейс из Тель-Авива.