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4 мая, 09:52

В аэропорту Сочи самолёт сбил зайца

SHOT: Самолёт «Азимута», летевший из Тель-Авива, сбил зайца в аэропорту Сочи

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Самолёт авиакомпании «Азимут» сбил зайца в аэропорту Сочи. Борт Superjet-100 выполнял рейс из Тель-Авива и при приземлении снёс ушастого, который неожиданно выскочил на взлётно-посадочную полосу, сообщает Telegram-канал SHOT.

После инцидента борт благополучно доехал до места стоянки. Информация о каких-либо повреждениях воздушного судна не поступала. О судьбе зайца не сообщается.

Пять человек 36 часов ждали помощи на крыше самолёта в кишащем аллигаторами озере
Пять человек 36 часов ждали помощи на крыше самолёта в кишащем аллигаторами озере

Ранее Life.ru рассказал, что в США на жилые дома рухнул самодельный самолёт. Пилот, который и собрал данный агрегат, скончался на месте, жильцы не пострадали.

Наталья Афонина
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