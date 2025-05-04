В аэропорту Сочи самолёт сбил зайца

Самолёт авиакомпании «Азимут» сбил зайца в аэропорту Сочи. Борт Superjet-100 выполнял рейс из Тель-Авива и при приземлении снёс ушастого, который неожиданно выскочил на взлётно-посадочную полосу, сообщает Telegram-канал SHOT.

После инцидента борт благополучно доехал до места стоянки. Информация о каких-либо повреждениях воздушного судна не поступала. О судьбе зайца не сообщается.