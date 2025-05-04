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4 мая, 01:08

Самодельный самолёт упал на жилые дома в Калифорнии, пилот погиб

Самолёт упал на жилые дома в Калифорнии. Обложка © X / Atomic Blonde

Самолёт упал на жилые дома в Калифорнии. Обложка © X / Atomic Blonde

Небольшой самодельный самолёт Vans RV-10 рухнул на жилые дома в калифорнийском пригороде Сими-Вэлли в субботу днём. Как сообщает ABC, крушение привело к гибели пилота и повреждению двух жилых домов.

По данным властей и Федерального управления гражданской авиации США (FAA), пилот-одиночка, управлявший самолётом собственной сборки, погиб на месте. Жители домов остались невредимы. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня.

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Юния Ларсон
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