Самодельный самолёт упал на жилые дома в Калифорнии, пилот погиб
Самолёт упал на жилые дома в Калифорнии. Обложка © X / Atomic Blonde
Небольшой самодельный самолёт Vans RV-10 рухнул на жилые дома в калифорнийском пригороде Сими-Вэлли в субботу днём. Как сообщает ABC, крушение привело к гибели пилота и повреждению двух жилых домов.
По данным властей и Федерального управления гражданской авиации США (FAA), пилот-одиночка, управлявший самолётом собственной сборки, погиб на месте. Жители домов остались невредимы. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание, предотвратив дальнейшее распространение огня.
Трагедия в Калифорнии пополнила печальную статистику авиакатастроф в США. Только за последнее время в Штатах произошло крушение вертолета в Гудзоне, во время которого погиб топ-менеджер Siemens с семьей, легкомоторного самолета на Аляске и Cessna 310 во Флориде. Все катастрофы унесли жизни людей.