Самолёт упал прямо на дорогу во Флориде, есть жертвы

В американском штате Флорида самолёт Cessna 310R N8930N потерпел крушение вблизи аэропорта Бока-Ратон, в результате ЧП есть жертвы, их число выясняется. Обломки лайнера упали на железнодорожные пути и близлежащую трассу. О случившемся сообщает телеканал ABC News.

Самолёт упал во Флориде. Видео © Х / Mrgunsngear

Перед катастрофой пилоты объявили диспетчерской службе о чрезвычайной ситуации из-за потери управления рулём направления после взлёта. Самолёт какое-то время кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. Сейчас полиция перекрыла эстакаду, фюзеляж лайнера загорелся после удара о землю, огонь уже потушен.