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11 апреля, 15:37

Самолёт упал прямо на дорогу во Флориде, есть жертвы

ABC: В США самолёт Cessna потерпел крушение из-за неполадок в руле направления

Самолёт упал во Флориде. Обложка © Х / Mrgunsngear

Самолёт упал во Флориде. Обложка © Х / Mrgunsngear

В американском штате Флорида самолёт Cessna 310R N8930N потерпел крушение вблизи аэропорта Бока-Ратон, в результате ЧП есть жертвы, их число выясняется. Обломки лайнера упали на железнодорожные пути и близлежащую трассу. О случившемся сообщает телеканал ABC News.

Самолёт упал во Флориде. Видео © Х / Mrgunsngear

Перед катастрофой пилоты объявили диспетчерской службе о чрезвычайной ситуации из-за потери управления рулём направления после взлёта. Самолёт какое-то время кружил над аэропортом, вырабатывая топливо. Сейчас полиция перекрыла эстакаду, фюзеляж лайнера загорелся после удара о землю, огонь уже потушен.

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Ранее сообщалось, что в ЮАР вертолёт Robinson R44 Raven II потерпел крушение, потому что пингвин, находившийся на борту, случайно задел рычаг управления. Никто в результате инцидента не пострадал, так как вертолёт не успел набрать высоту.

Татьяна Миссуми
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