Упал как камень: Названа причина крушения вертолёта с семьёй главы филиала Siemens в США
АР: В США вертолёт с туристами мог упасть из-за повреждения хвостовой балки
Снимок перед крушением туристического вертолёта. Обложка © newyorkhelicopter.com
В Нью-Йорке туристический вертолёт с семьёй главы испанского подразделения Siemens мог потерпеть крушение из-за того, что несущий винт повредил хвостовую балку. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на юриста в области авиации и бывшего пилота вертолёта Джастина Грина.
«Возможно, несущий винт вертолёта задел хвостовую балку, разломив её и приведя к свободному падению кабины», — говорится в материале.
Грин уверен, что у пассажиров не было шанса выжить, так как после повреждения хвоста вертолёт камнем упал в реку. По его словам, нет смысла винить пилотов, которые были бессильны предотвратить крушение после потери высоты.
Напомним, вертолёт с двумя взрослыми и тремя детьми на борту потерпел крушение в США. Как позже выяснилось, погиб руководитель испанского подразделения Siemens Августин Эскобар вместе с женой и детьми. Незадолго до трагедии семья успела сделать фото на фоне вертолёта. Вертолёт принадлежал турфирме, он вылетел с пассажирами из центра Манхэттена и упал через 20 минут в реку Гудзон.