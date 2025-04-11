Упал как камень: Названа причина крушения вертолёта с семьёй главы филиала Siemens в США

В Нью-Йорке туристический вертолёт с семьёй главы испанского подразделения Siemens мог потерпеть крушение из-за того, что несущий винт повредил хвостовую балку. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на юриста в области авиации и бывшего пилота вертолёта Джастина Грина.

«Возможно, несущий винт вертолёта задел хвостовую балку, разломив её и приведя к свободному падению кабины», — говорится в материале.

Грин уверен, что у пассажиров не было шанса выжить, так как после повреждения хвоста вертолёт камнем упал в реку. По его словам, нет смысла винить пилотов, которые были бессильны предотвратить крушение после потери высоты.