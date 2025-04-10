Вертолёт с тремя детьми на борту упал в реку Гудзон в Нью-Йорке

В Нью-Йорке вертолёт упал в реку Гудзон недалеко от пирса 40. Об этом сообщает NBC News. Полиция города сообщила, что на борту были трое детей и двое взрослых. Один человек погиб, двух

Один человек погиб, двух удалось вытащить из воды. Об остальных информации пока нет, передаёт CBS. По данным полиции Нью-Йорка, вертолёт потерпел крушение в районе шоссе Вест-Сайд и Спринг-стрит.

Вертолёт упал в реку Гудзон в Нью-Йорке. Видео © X / Skott / aircraftmaintenancengineer

Пирс 40 — это активный многофункциональный комплекс у реки Гудзон. Здесь расположены спортивные площадки, туристические катера и большая парковка. Комплекс находится на пересечении Вест-стрит и Хьюстон-стрит.