Чудом выжили: Стало известно о нарушениях, которые привели к падению шара с россиянками в ОАЭ

Пострадавшие при падении аэростата с туристами россиянки — чудом выжившие мать и дочь — рассказали, что сотрудники компании не провели им инструктаж по технике безопасности перед полётом. С ними побеседовали наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.

Летевшая вместе с мамой на аэростате девушка рассказала о происшествии. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Во время ЧП мужчина, находившийся между двумя россиянками, погиб. Сами женщины получили серьёзные травмы: у матери диагностированы ушибы грудной клетки, а у дочери — сотрясение мозга, а также ушибы головы, рёбер и таза. Всего на борту находилось 12 человек, большинство из которых были госпитализированы, некоторые — в бессознательном состоянии.

Пострадавшая в Дубае девушка. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

После происшествия представители организовавшей экскурсию компании Rayna Tours посетили пострадавших в больнице, оплатили лечение и пообещали компенсировать стоимость билетов, которая составила 50 тысяч рублей за двоих. Однако обещание было выполнено лишь частично — деньги вернули только матери, тогда как дочь была вынуждена самостоятельно оплачивать перелёт домой.

Власти ОАЭ возбудили уголовное дело по факту происшествия, однако причины падения шара до сих пор не обнародованы. Примечательно, что компания Rayna Tours продолжает продавать подобные экскурсии, несмотря на трагедию. Пострадавшие россиянки в настоящее время проходят реабилитацию и намерены добиваться полной компенсации ущерба.