Стремительное падение воздушного шара с россиянками в ОАЭ попало на видео, два человека погибли

В Объединённых Арабских Эмиратах произошла трагедия: воздушный шар с туристами — в том числе и российскими — упал во время экскурсионного полёта. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, инцидент случился во время рассветного тура компании Rayna Tours над пустынями Дубая. На борту находились 12 человек, среди которых были две россиянки.

Падение шара попало на видео. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Полёт, заявленная высота которого достигала 1,2 км, с самого начала проходил нештатно: шар долго не мог взлететь, а затем постоянно дёргался. Примерно через 40 минут полёта, шар резко накренился и стремительно упал, корзина перевернулась при ударе о землю. В результате крушения погибли два человека.

В результате падения воздушного шара часть пассажиров, по словам очевидцев, выпали из корзины из-за оборвавшихся ремней безопасности. Остальные туристы получили сильные удары при жёстком приземлении, их накрыл купол шара. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, для эвакуации использовались как автомобили скорой помощи, так и вертолёты. В результате инцидента погибли двое иностранных граждан, мужчина и женщина. Среди пострадавших с серьёзными травмами — две российские туристки, мать и дочь.