Мать и двое детей из России трагически погибли в тонущем батискафе в Египте на глазах у родных

В батискафе «Синбад», затонувшем возле побережья города Хургада в Египте, находилась многодетная семья Гордеевых из Ленобласти. Мать и двое детей погибли в катастрофе, сообщила пресс-служба администрации Выборгского муниципального района.

Семейство Гордеевых из Выборга собиралось прокатиться на злополучном батискафе в день трагедии. Мать и двое детей погибли. Выжить сумели отец и один из сыновей, сейчас они под присмотром врачей.