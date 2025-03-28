Мать и двое детей из России трагически погибли в тонущем батискафе в Египте на глазах у родных
Мать и двое детей из Выборга погибли при крушении батискафа «Синбад»в Хургаде
Батискаф «Синдбад» на дне. Фото © Sindbad submarines
В батискафе «Синбад», затонувшем возле побережья города Хургада в Египте, находилась многодетная семья Гордеевых из Ленобласти. Мать и двое детей погибли в катастрофе, сообщила пресс-служба администрации Выборгского муниципального района.
Семейство Гордеевых из Выборга собиралось прокатиться на злополучном батискафе в день трагедии. Мать и двое детей погибли. Выжить сумели отец и один из сыновей, сейчас они под присмотром врачей.
«Администрация Выборгского района ищет родственников семьи — будет оказана вся необходимая помощь. Контактный телефон для родственников семьи Гордеевых: +7 921 977-73-91 (Ольга Андреевна)», — сказано в публикации.
Напомним, что прогулочный батискаф «Синбад» потерпел крушение на египетском курорте 27 марта. Трагедия унесла жизни шести человек, двое из которых — дети. Ещё 27 туристов получили травмы. Члены экипажа за пару минут до катастрофы признались, что не умеют плавать.