Экипаж затонувшего в Хургаде батискафа признался в неумении плавать за минуты до трагедии

По словам свидетелей произошедшего, для заплыва на батискафе их на катере отвезли примерно на километр от берега. Там экипаж признался, что не умеет плавать. Впрочем, туристы восприняли эти слова как иронию. Спустя некоторое время россияне уже спасали тонущих египтян из воды. Также Telegram-канал выяснил, что «Синдбад» начал погружение с открытыми люками. Люди даже не успели спуститься в смотровой отсек.