Экипаж затонувшего в Хургаде батискафа признался в неумении плавать за минуты до трагедии
SHOT: Экипаж батискафа «Синдбад» признался в неумении плавать перед ЧП в Хургаде
Члены экипажа затонувшего в Хургаде батискафа «Синдбад» заявили туристам, что не умеют плавать. Неожиданное признание участники подводной экскурсии услышали перед самым погружением, рассказали SHOT пострадавшие.
По словам свидетелей произошедшего, для заплыва на батискафе их на катере отвезли примерно на километр от берега. Там экипаж признался, что не умеет плавать. Впрочем, туристы восприняли эти слова как иронию. Спустя некоторое время россияне уже спасали тонущих египтян из воды. Также Telegram-канал выяснил, что «Синдбад» начал погружение с открытыми люками. Люди даже не успели спуститься в смотровой отсек.
Трагедия с батискафом «Синдбад» произошла на египетском курорте 27 марта. Жертвами инцидента стали шесть человек, в том числе двое детей. Ещё 27 туристов отделались ранениями — они получили травмы головы и ушибы.
Telegram / SHOT