Появились жуткие кадры крушения батискафа «Синдбад» с туристами в Хургаде

Появились кадры момента крушения батискафа «Синдбад» в Хургаде. На видео, которое сняла одна из туристок, запечатлены первые секунды нештатного погружения плавсредства под воду и паника среди людей. Запись опубликовал SHOT.

По данным Telegram-канала, в кадр попали бабушка и дедушка, которые хотели показать двум маленьким внукам подводный коралловый риф. Однако туристы опоздали на посадку из-за детей, которые перед заплывом задержались в уборной. В момент трагедии они находились на палубе вместе с небольшой группой людей.

Момент затопления батискафа в Египте с россиянами на борту. Видео © Telegram / SHOT

«Повезло, что последние спускались, и папа вовремя понял, что начало происходить. Забросил детей на пирс, начал помогать с другим мужчиной остальных людей доставать. Как видно на видео, лодка начала опускаться, когда люди ещё не все зашли, в итоге она ушла под воду за доли секунды», — с ужасом вспоминает свидетель произошедшего.