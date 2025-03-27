В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия
Мкртчян: Туристам нельзя посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил, что россиянам запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия. В беседе с Life.ru он рассказал, что это первый подобный несчастный случай.
«Пока идёт следствие, пока непонятна причина, по которой затонул батискаф, никакие экскурсии, связанные с подобным батискафом в Египте, посещать не надо. Категорически. Не просто не надо, а категорически нельзя, запрещено», — сказал вице-президент альянса.
Собеседник Life.ru уточнил, что пока следствие не даст полную картину происшествия, никакие экскурсии на батискафах невозможны. Работать над этим должна международная комиссия с участием российских специалистов. Это займёт много времени, речь идёт о нескольких месяцах. Мкртчян предложил россиянам посещать экскурсии на лодках или яхтах.
Напомним, что 27 марта прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находилось 45 туристов из России, потерпел крушение у побережья Хургады в Египте. Погибло шесть россиян. Также известно минимум о девяти пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии.