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Регион
27 марта, 11:59

В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия

Мкртчян: Туристам нельзя посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил, что россиянам запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия. В беседе с Life.ru он рассказал, что это первый подобный несчастный случай.

«Пока идёт следствие, пока непонятна причина, по которой затонул батискаф, никакие экскурсии, связанные с подобным батискафом в Египте, посещать не надо. Категорически. Не просто не надо, а категорически нельзя, запрещено», — сказал вице-президент альянса.

Собеседник Life.ru уточнил, что пока следствие не даст полную картину происшествия, никакие экскурсии на батискафах невозможны. Работать над этим должна международная комиссия с участием российских специалистов. Это займёт много времени, речь идёт о нескольких месяцах. Мкртчян предложил россиянам посещать экскурсии на лодках или яхтах.

Названа предварительная причина крушения «Синдбада» у Хургады, при котором погибли 6 туристов из РФ
Названа предварительная причина крушения «Синдбада» у Хургады, при котором погибли 6 туристов из РФ

Напомним, что 27 марта прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находилось 45 туристов из России, потерпел крушение у побережья Хургады в Египте. Погибло шесть россиян. Также известно минимум о девяти пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии.

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Ольга Годуненко
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