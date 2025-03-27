В Альянсе турагентств РФ запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил, что россиянам запретили посещать экскурсии на батискафах до окончания следствия. В беседе с Life.ru он рассказал, что это первый подобный несчастный случай.

«Пока идёт следствие, пока непонятна причина, по которой затонул батискаф, никакие экскурсии, связанные с подобным батискафом в Египте, посещать не надо. Категорически. Не просто не надо, а категорически нельзя, запрещено», — сказал вице-президент альянса.