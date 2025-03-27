Число погибших российских туристов при крушении батискафа у Хургады выросло до 6

До 6 выросло число погибших российских туристов при крушении батискаф «Синдбад» у берегов Хургады в Египте. Об этом сообщает SHOT.

Также известно о минимум девяти пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии, пишет телеграм-канал.