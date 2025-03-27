Число погибших российских туристов при крушении батискафа у Хургады выросло до 6
До 6 выросло число погибших российских туристов при крушении батискаф «Синдбад» у берегов Хургады в Египте. Об этом сообщает SHOT.
Также известно о минимум девяти пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии, пишет телеграм-канал.
Напомним, ранее сообщалось, что прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, потерпел крушение у побережья Хургады в Египте. Туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус», принимающая сторона — ALS Tour. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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