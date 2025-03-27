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Регион
27 марта, 11:15
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Число погибших российских туристов при крушении батискафа у Хургады выросло до 6

До 6 выросло число погибших российских туристов при крушении батискаф «Синдбад» у берегов Хургады в Египте. Об этом сообщает SHOT.

Также известно о минимум девяти пострадавших. Они госпитализированы в критическом состоянии, пишет телеграм-канал.

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Стало известно, сколько стоила роковая экскурсия на затонувший в Египте батискаф

Напомним, ранее сообщалось, что прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, потерпел крушение у побережья Хургады в Египте. Туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус», принимающая сторона — ALS Tour. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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Никита Никонов
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