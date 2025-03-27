Четыре российских туриста погибли при крушении батискафа «Синдбад» у Хургады

Прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, потерпел крушение у побережья Хургады в Египте. Об этом сообщает Генеральное консульство РФ.

«27 марта около 10:00 на расстоянии 1 км от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице. Батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа», — сообщили в дипмиссии.

На борту, кроме членов экипажа, находились 45 российских туристов, в том числе несовершеннолетние. По предварительным данным, большинство туристов спасено, однако сообщается о четырёх погибших. Также около десяти пострадали. Известно, что туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус», принимающая сторона — ALS Tour.