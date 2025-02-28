Унесло лодку во время дайвинга: У берегов Филиппин погибли два российских туриста
AP: Два российских туриста погибли у берегов Филиппин
Двое российских туристов погибли на Филиппинах. Обложка © Х / The Philippine Star
Два российских туриста погибли у берегов Филиппин во время дайвинга. Один из них утонул, а на второго напали акулы. Об этом сообщила береговая охрана Филиппин, пишет агентство Associated Press News.
Четверо россиян отплыли на лодке у острова Верде вместе с филиппинским инструктором. Их унесло сильным течением во время погружения. Двоим удалось спастись, но 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов пропали без вести.
Позже Мелехов был найден без сознания и скончался в больнице. Тело Перегудина нашли без правой руки, а вокруг него плавали акулы.
Ранее в Таиланде произошла крупная авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 19 человек. Ещё 30 туристов получили травмы разной степени тяжести. Информации о россиянах, находившихся в салоне автобуса, нет.