В Таиланде 19 туристов погибли и 30 пострадали после падения автобуса с холма

В Таиланде произошла крупная авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 19 человек. Ещё 30 туристов получили травмы разной степени тяжести. О страшном ДТП сообщает издание Thairath.

Двухэтажный автобус направлялся по трассе из провинции Буенг Кан в Районг, но по пути во время поворота сорвался вниз с холма и врезался в ограждение. По предварительной информации, причиной трагедии стал отказ тормозов.

Известно, что на участке трассы, где произошло ДТП, довольно много холмов и крутых спусков, поэтому столкновения там случаются часто. Информации о россиянах, находившихся в салоне автобуса в момент аварии, пока нет.