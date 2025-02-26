В Таиланде 19 туристов погибли и 30 пострадали после падения автобуса с холма
ДТП с автобусом в Таиланде. Фото © X/ThaiPBS
В Таиланде произошла крупная авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 19 человек. Ещё 30 туристов получили травмы разной степени тяжести. О страшном ДТП сообщает издание Thairath.
Двухэтажный автобус направлялся по трассе из провинции Буенг Кан в Районг, но по пути во время поворота сорвался вниз с холма и врезался в ограждение. По предварительной информации, причиной трагедии стал отказ тормозов.
Известно, что на участке трассы, где произошло ДТП, довольно много холмов и крутых спусков, поэтому столкновения там случаются часто. Информации о россиянах, находившихся в салоне автобуса в момент аварии, пока нет.
Ранее сообщалось о страшном ДТП в Сочи. Водитель транспортного средства, в котором находились восемь человек, не справился с управлением на трассе А-148 «Дублёр Курортного проспекта» и влетел в опору эстакады. Семь человек пострадали в результате инцидента.