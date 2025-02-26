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Регион
26 февраля, 09:56

В Таиланде 19 туристов погибли и 30 пострадали после падения автобуса с холма

ДТП с автобусом в Таиланде. Фото © X/ThaiPBS

ДТП с автобусом в Таиланде. Фото © X/ThaiPBS

В Таиланде произошла крупная авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли 19 человек. Ещё 30 туристов получили травмы разной степени тяжести. О страшном ДТП сообщает издание Thairath.

Двухэтажный автобус направлялся по трассе из провинции Буенг Кан в Районг, но по пути во время поворота сорвался вниз с холма и врезался в ограждение. По предварительной информации, причиной трагедии стал отказ тормозов.

Известно, что на участке трассы, где произошло ДТП, довольно много холмов и крутых спусков, поэтому столкновения там случаются часто. Информации о россиянах, находившихся в салоне автобуса в момент аварии, пока нет.

Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком произошло под Омском
Смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком произошло под Омском

Ранее сообщалось о страшном ДТП в Сочи. Водитель транспортного средства, в котором находились восемь человек, не справился с управлением на трассе А-148 «Дублёр Курортного проспекта» и влетел в опору эстакады. Семь человек пострадали в результате инцидента.

Ольга Сливченко
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