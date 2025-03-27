Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 11:13
11645

Стало известно, сколько стоила роковая экскурсия на затонувший в Египте батискаф

SHOT: Экскурсия на затонувшем в Египте батискафе стоила около 7000 рублей

Россияне заплатили около 7000 рублей за экскурсию на батискафе «Синдбад», который сегодня затонул в Египте. По последним данным, число жертв выросло до шести.

По информации SHOT, детские билеты стоили в два раза дешевле. На борту находились около 15 детей, а все пострадавшие были из отелей Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. Местные СМИ сообщают о девяти госпитализированных в критическом состоянии. Батискаф планировал погружение на глубину 25 метров для исследования кораллового рифа длиной 500 метров.

Напомним, прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, потерпел крушение у побережья Хургады в Египте. Также около десяти пострадали. Известно, что туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус», принимающая сторона — ALS Tour.

Молодой турист сорвался с 30 метров и погиб, прыгая через расщелину в районе Байкала
Молодой турист сорвался с 30 метров и погиб, прыгая через расщелину в районе Байкала
Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
  • Новости
  • Египет
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar