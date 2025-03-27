Стало известно, сколько стоила роковая экскурсия на затонувший в Египте батискаф
SHOT: Экскурсия на затонувшем в Египте батискафе стоила около 7000 рублей
Россияне заплатили около 7000 рублей за экскурсию на батискафе «Синдбад», который сегодня затонул в Египте. По последним данным, число жертв выросло до шести.
По информации SHOT, детские билеты стоили в два раза дешевле. На борту находились около 15 детей, а все пострадавшие были из отелей Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. Местные СМИ сообщают о девяти госпитализированных в критическом состоянии. Батискаф планировал погружение на глубину 25 метров для исследования кораллового рифа длиной 500 метров.
Напомним, прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, потерпел крушение у побережья Хургады в Египте. Также около десяти пострадали. Известно, что туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус», принимающая сторона — ALS Tour.
Life.ru / Шедеврум