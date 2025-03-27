Стало известно, сколько стоила роковая экскурсия на затонувший в Египте батискаф

Россияне заплатили около 7000 рублей за экскурсию на батискафе «Синдбад», который сегодня затонул в Египте. По последним данным, число жертв выросло до шести.

По информации SHOT, детские билеты стоили в два раза дешевле. На борту находились около 15 детей, а все пострадавшие были из отелей Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. Местные СМИ сообщают о девяти госпитализированных в критическом состоянии. Батискаф планировал погружение на глубину 25 метров для исследования кораллового рифа длиной 500 метров.