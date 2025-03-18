Молодой турист сорвался с 30 метров и погиб, прыгая через расщелину в районе Байкала

В районе Байкала на Олхинском плато погиб парень, который пытался перепрыгнуть узкую расщелину. Он упал с 30-метровой высоты, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Парень упал с высоты в районе Байкала. Видео © VK / ГУ МЧС России по Иркутской области

«Прогулка по Олхинскому плато закончилась трагедией. Двое парней и девушка, прогуливаясь по скальнику Витязь, делали фотографии. В какой-то момент 21-летний молодой человек решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но не учёл, что поверхность скользкая. И слетел с 30-метровой высоты скальника», — указано в сообщении.

Начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы региона Тимофей Развозжаев пояснил, что в межсезонье местами ещё лежит снег, который постоянно подтаивает, поэтому покрывает ледяной коркой всё вокруг. По его словам, любители активного отдыха часто идут на риск во время прогулок по обледенелым скальникам. Даже однодневные пешие походы для новичков без экстремальных восхождений требуют специального снаряжения, экипировки, а также физической подготовки, подытожил Развожаев.