Россиянка разбилась насмерть на Шри-Ланке при попытке сделать селфи в поезде

На Шри-Ланке погибла туристка из России во время путешествия на поезде по самой красивой железной дороге Азии. Путешественница скончалась при попытке сделать селфи.

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По информации местной полиции, 19 февраля утром 53-летняя Ольга Перминова выпала из вагона во время движения. Правоохранители предполагают, что она стояла на ступени, пытаясь сделать селфи, и ударилась о каменную плиту вдоль железнодорожных путей. Туристку с тяжёлыми травмами срочно доставили в больницу Бадуллы, но, несмотря на помощь врачей, она скончалась. По сведениям местного издания Hiru News, она была в группе из 12 иностранцев.