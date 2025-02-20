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20 февраля, 05:11

Россиянка разбилась насмерть на Шри-Ланке при попытке сделать селфи в поезде

На Шри-Ланке погибла туристка из России во время путешествия на поезде по самой красивой железной дороге Азии. Путешественница скончалась при попытке сделать селфи.

Фото © hirunews

Фото © hirunews

По информации местной полиции, 19 февраля утром 53-летняя Ольга Перминова выпала из вагона во время движения. Правоохранители предполагают, что она стояла на ступени, пытаясь сделать селфи, и ударилась о каменную плиту вдоль железнодорожных путей. Туристку с тяжёлыми травмами срочно доставили в больницу Бадуллы, но, несмотря на помощь врачей, она скончалась. По сведениям местного издания Hiru News, она была в группе из 12 иностранцев.

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Ранее свыше 170 пассажиров, в том числе российских туристов, застряли на роскошном круизном лайнере в Антарктике. Путешественники из России начали протестовать на борту и устроили голодовку. По пути в Антарктиду у судна SH возникли неполадки с двигателем, и из-за этого круизной компании пришлось отменить эпическую поездку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jon Chica

Андрей Бражников
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