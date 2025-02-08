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8 февраля, 03:45

Селфи на скалах едва не закончилось для россиянки гибелью в Анталье

SHOT: Россиянка упала со скалы в Анталье при попытке сделать селфи

Российская туристка сорвалась со скалы в турецкой Анталье, когда пыталась сделать селфи на память на фоне живописного пейзажа. Лишь чудом 28-летней девушке удалось выжить. Трагедия произошла 7 февраля в Муратпаше, стало известно SHOT.

Свидетелями произошедшего оказались местные жители, которые и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели обнаружили у пострадавшей серьёзную травму ноги. Россиянка не смогла передвигаться самостоятельно, и её пришлось эвакуировать на носилках. Сейчас девушка находится в больнице.

Пострадавшая туристка на носилках. Фото © X / halktvcomtr

Пострадавшая туристка на носилках. Фото © X / halktvcomtr

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Ещё почти 100 отелей закрыли в Турции после гибели 79 человек на горнолыжном курорте

Ещё одна россиянка отличилась недавно в Индии. Девушка устроила серьёзное ДТП на правительственном автомобиле, развлекаясь с местным адвокатом.

Обложка ©

X / halktvcomtr

Тимур Хингеев
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