Селфи на скалах едва не закончилось для россиянки гибелью в Анталье
SHOT: Россиянка упала со скалы в Анталье при попытке сделать селфи
Российская туристка сорвалась со скалы в турецкой Анталье, когда пыталась сделать селфи на память на фоне живописного пейзажа. Лишь чудом 28-летней девушке удалось выжить. Трагедия произошла 7 февраля в Муратпаше, стало известно SHOT.
Свидетелями произошедшего оказались местные жители, которые и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место спасатели обнаружили у пострадавшей серьёзную травму ноги. Россиянка не смогла передвигаться самостоятельно, и её пришлось эвакуировать на носилках. Сейчас девушка находится в больнице.
Пострадавшая туристка на носилках. Фото © X / halktvcomtr
Ещё одна россиянка отличилась недавно в Индии. Девушка устроила серьёзное ДТП на правительственном автомобиле, развлекаясь с местным адвокатом.
X / halktvcomtr