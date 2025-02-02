Ещё почти 100 отелей закрыли в Турции после гибели 79 человек на горнолыжном курорте
В турецкой провинции Мугла в результате проверок закрыли и опечатали 95 отелей
Сотрудники органов закрыли и опечатали в провинции Мугла на юге Турции около 100 отелей после проведения проверочных рейдов. Об этом сообщает телеканал NTV cо ссылкой на местные власти.
По информации телеканала, инспекции провели в 503 гостиницах и прочих объектах расселения. 95 из них сразу закрыли и опечатали, поскольку при проверке были найдены нарушения. 392 заведения выдержали натиск придирчивых инспекторов и продолжают работать.
Министерство туризма Турции после трагедии, случившейся в январе на горнолыжном курорте Карталкая, начало устраивать проверки в отелях по всей стране. Тогда в отеле Grand Kartal при пожаре погибли 79 человек. Количество задержанных в рамках дела также увеличивается, сейчас их уже 11. Владельца комплекса задержали, но он обвинил в произошедшем персонал: шеф-повара, электрика и охранников. После трагедии стало известно, что власти закрыли 50 отелей в Анталье.
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