Ещё почти 100 отелей закрыли в Турции после гибели 79 человек на горнолыжном курорте

Сотрудники органов закрыли и опечатали в провинции Мугла на юге Турции около 100 отелей после проведения проверочных рейдов. Об этом сообщает телеканал NTV cо ссылкой на местные власти.

По информации телеканала, инспекции провели в 503 гостиницах и прочих объектах расселения. 95 из них сразу закрыли и опечатали, поскольку при проверке были найдены нарушения. 392 заведения выдержали натиск придирчивых инспекторов и продолжают работать.