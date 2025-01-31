Живи ради шаурмы: Донер-кебаб спас жизнь самоубийце

В Турции приезжий грек по имени Хасан отказался от своих намерений покончить с жизнью благодаря предложению сотрудников правоохранительных органов поесть донер-кебаб — местный аналог шаурмы. Об этом сообщает турецкое издание Daily TURK.

Согласно информации издания, правоохранители долго уговаривали мужчину не совершать суицид, и когда Хасан признался, что голоден, они принесли ему шаурму, что и помогло ему изменить своё решение.