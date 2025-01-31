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31 января, 07:56

Живи ради шаурмы: Донер-кебаб спас жизнь самоубийце

Daily TURK: В Турции полицейские спасли мужчину от суицида с помощью шаурмы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /siamionau pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /siamionau pavel

В Турции приезжий грек по имени Хасан отказался от своих намерений покончить с жизнью благодаря предложению сотрудников правоохранительных органов поесть донер-кебаб — местный аналог шаурмы. Об этом сообщает турецкое издание Daily TURK.

Согласно информации издания, правоохранители долго уговаривали мужчину не совершать суицид, и когда Хасан признался, что голоден, они принесли ему шаурму, что и помогло ему изменить своё решение.

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Ранее врачи рассказали, кого съеденная шаурма, напротив, может отправить на тот свет. Блюдо может таить в себе большую опасность, если при его приготовлении использовались некачественные ингредиенты, которые хранились с нарушением санитарных правил.

Марина Фещенко
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