Живи ради шаурмы: Донер-кебаб спас жизнь самоубийце
Daily TURK: В Турции полицейские спасли мужчину от суицида с помощью шаурмы
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В Турции приезжий грек по имени Хасан отказался от своих намерений покончить с жизнью благодаря предложению сотрудников правоохранительных органов поесть донер-кебаб — местный аналог шаурмы. Об этом сообщает турецкое издание Daily TURK.
Согласно информации издания, правоохранители долго уговаривали мужчину не совершать суицид, и когда Хасан признался, что голоден, они принесли ему шаурму, что и помогло ему изменить своё решение.
Ранее врачи рассказали, кого съеденная шаурма, напротив, может отправить на тот свет. Блюдо может таить в себе большую опасность, если при его приготовлении использовались некачественные ингредиенты, которые хранились с нарушением санитарных правил.