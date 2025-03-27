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27 марта, 11:32

Названа предварительная причина крушения «Синдбада» у Хургады, при котором погибли 6 туристов из РФ

Mash: Пилот батискафа «Синдбад» у Хургады не справился с управлением

Причиной трагедии в Хургаде, где при крушении батискафа «Синдбад» погибли шесть российских туристов, предварительно, стали действия одного из двух пилотов. Как пишет Mash, он потерял управление и врезался в риф.

В результате судно перевернулась, произошла разгерметизация салона. По данным телеграм-канала, россияне купили экскурсию у отеля Serry beach resort, в котором проживали. Группа из 45 человек планировала погрузиться на глубину 22 метра.

Напомним, ранее сообщалось, что прогулочный батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов из России, потерпел крушение у побережья Хургады в Египте. Погибли шесть человек. Туристы прибыли в Египет от компании «Библио Глобус», принимающая сторона — ALS Tour. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

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В Магаданской области четверо туристов погибли при сходе лавины
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Никита Никонов
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