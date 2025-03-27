В Магаданской области четверо туристов погибли при сходе лавины

Четыре туриста погибли в Магаданской области после схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Там рассказали, что тургруппа из шести человек попала под сход снежной массы на перевале Дядя Ваня, что в 30 км от посёлка Синегорье Ягоднинского района. В результате четверо туристов погибли, ещё один пострадал. Шестой турист избежал травм.

«По гористой местности оперативно добраться до места происшествия невозможно. Для эвакуации туристов направлена группа из восьми спасателей на вертолёте Ми-8 МЧС России», — сообщили в ведомстве.